MotoGP, presentazione Aprilia: il 4 marzo svelata la moto per la nuova stagione (Di giovedì 4 marzo 2021) presentazione Aprilia fissata per il 4 marzo: la casa di Noale pronta a svelare la moto per il prossimo motomondiale. Dopo una lunga attesa anche l’Aprilia si prepara per la presentazione della nuova moto per la stagione 2021. Ultima casa rimasta a non aver ancora ufficializzato la giornata di presentazione della squadra, l’Aprilia ha scelto il 4 marzo dalle ore 14:30, pochi giorni prima della Suzuki, campione in carica, la cui data è fissata al 6 marzo. L’evento sarà trasmesso in streaming su YouTube e vedrà inoltre l’ufficializzazione della scelta dei piloti titolari per la prossima stagione: Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)fissata per il 4: la casa di Noale pronta a svelare laper il prossimomondiale. Dopo una lunga attesa anche l’si prepara per ladellaper la2021. Ultima casa rimasta a non aver ancora ufficializzato la giornata didella squadra, l’ha scelto il 4dalle ore 14:30, pochi giorni prima della Suzuki, campione in carica, la cui data è fissata al 6. L’evento sarà trasmesso in streaming su YouTube e vedrà inoltre l’ufficializzazione della scelta dei piloti titolari per la prossima: Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori. ...

SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pil… - sportal_it : Aprilia MotoGp 2021: segui la presentazione in diretta - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Segui in streaming la presentazione @ApriliaOfficial [VIDEO] - - motograndprixit : #MotoGP | Segui in streaming la presentazione @ApriliaOfficial [VIDEO] - - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: STREAMING - Segui la diretta della presentazione Aprilia alle 14.30: Oggi veranno svelate dal Qatar le nuove RS-GP 2021 di… -