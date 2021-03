Monica Guerritore ospite di Achille Lauro | le anticipazioni dell’attrice

(Di giovedì 4 marzo 2021)questa sera sull’Ariston coned Emma Marrone: ecco cosa faranno nell’esibizione Getty ImagesSi scaldano i motori per la terza serata del Festival di Sanremo. Come di consueto negli ultimi anni è l’appuntamento dedicato alle cover. Ieriha omaggiato Mina con la sua treccia rossa mentre stasera con Emma Marrone e l’attricecanterà il brano Penolope. Intercettata da Oggi è un altro giorno, il programma Rai condotto da Serena Bortone,ha parlato all’inviato della trasmissione Domenico Marocchi subito dopo le prove con. “Non si può spoilerare niente”, dice il giornalista che ...

IlContiAndrea : Claudio Santamaria con Francesca Barra, Monica Guerritore, Emma, Fiorello e il primo ballerino dell'Opera di Roma G… - rtl1025 : ?? Nei quadri di @AchilleIDOL anche Monica Guerritore, @MarroneEmma, @Fiorello, @ClaudSantamaria, @francescabarra. #sanremo2021 - gayit : Sanremo 2021, Lauro: 'Il mio è un viaggio nei generi musicali, sarà chiaro solo alla fine. Stasera sarò il pop'… - DrApocalypse : Sanremo 2021, Lauro: 'Il mio è un viaggio nei generi musicali, sarà chiaro solo alla fine. Stasera sarò il pop'… - fedefresa : RT @MontiFrancy82: #SANREMO2021 – #MONICAGUERRITORE IN UNO DEI “QUADRI” DI ACHILLE LAURO: “IL MIO SORPRENDENTE RACCONTO CHE INTRODURRÀ LA S… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Guerritore

Sky Tg24

Come sempre ospite fisso anche Achille Lauro con Emma Marrone e. Torna anche anche Zlatan Ibrahimovic , che dopo la partita di Serie A del Milan ieri sera, torna a Sanremo. Con ...Con lui sul palcoed Emma, il brano scelto è 'Penelope'. Intanto, Amadeus conferma ufficialmente l'assenza come ospiti di Roberto Benigni e Adriano Celentano, da lui molto ...Sanremo (Imperia), 4 mar. (LaPresse) - "Stiamo parlando di un teatro che grida la sua sofferenza di bambino molto fragile. Non possiamo riaprire, lo sappiamo.Il 71esimo Festival di Sanremo scavalla la seconda serata e Amadeus difende il suo lavoro, soprattutto alla luce del calo di ascolti. Per il direttore artistico, e anche per il direttore di Rai1 Stefa ...