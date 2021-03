Mondiale Endurance - La 24 Ore di Le Mans rinviata ad agosto

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ora è ufficiale: la 24 Ore di Leè stataal 21 e 222021. L'ottantanovesima edizione della celeberrima gara di durata era stata programmata originariamente per il 12 e 13 giugno, ma alla fine si è deciso di spostare leggermente avanti l'appuntamento per avere l'opportunità di aprire le tribune ai tifosi, nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Pubblico in tribuna. Il rinvio addella 24 Ore di Leè stato concordato dall'Automobile Club de l'Ouest - organizzatore della gara - insieme agli organizzatori dele alla FIA. La decisione è arrivata per dare un'ulteriore opportunità a concorrenti, partner e spettatori la possibilità di poter godere di un'edizione della gara quanto più normale possibile, ...

Il calendario delè scosso da una notizia arrivata proprio in questi minuti. La 24 Ore di Le Mans è stata infatti rinviata al 21 - 22 agosto per decisione dell'Automobile Club de l'Ouest in accordo ...Alpine non si ferma mai, neppure davanti alle sfide di più alto livello, per cui in breve la struttura affronta il Campionatodi(FIA WEC) nella categoria LMP2. I risultati non si ...evento di maggior prestigio del campionato del mondo Endurance, nel tentativo di poter riempire le tribune grazie all'auspicata regressione della pandemia. La scorsa stagione la gara si è svolta a ...Ora è ufficiale: la 24 Ore di Le Mans è stata rinviata al 21 e 22 agosto 2021. L'ottantanovesima edizione della celeberrima gara di durata era stata programmata originariamente per il 12 e 13 giugno, ...