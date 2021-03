Mobilità, Atac e Roma Tpl confermano lo sciopero dell’8 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Come avvenuto un mese fa in occasione dello sciopero nazionale dei mezzi pubblici, anche a marzo la Mobilità a Roma si fermerà per 24 ore. E’ stato infatti confermato oggi tramite un comunicato ufficiale, quanto presupposto nelle ultime ore: lunedì 8 marzo Atac e Roma Tal effettueranno uno sciopero generale programmato dai sindacati Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. Rimangono confermate le fasce orarie di garanzia da inizio servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. A livello regionale, i disagi si potrebbero verificare anche sulle linee extraurbane Cotral. Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato, lo scioperò partirà alle 21 di domenica e terminerà alle 21 di lunedì. Non a caso tutto ciò avverrà in concomitanza della Giornata internazionale ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Come avvenuto un mese fa in occasione dellonazionale dei mezzi pubblici, anche alasi fermerà per 24 ore. E’ stato infatti confermato oggi tramite un comunicato ufficiale, quanto presupposto nelle ultime ore: lunedì 8Tal effettueranno unogenerale programmato dai sindacati Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. Rimangono confermate le fasce orarie di garanzia da inizio servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. A livello regionale, i disagi si potrebbero verificare anche sulle linee extraurbane Cotral. Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato, lo scioperò partirà alle 21 di domenica e terminerà alle 21 di lunedì. Non a caso tutto ciò avverrà in concomitanza della Giornata internazionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità Atac Lunedì a rischio trasporti per sciopero 24 ore sindacati Roma " Lunedi' 8 marzo trasporto pubblico a rischio per gli scioperi generali di 24 ore proclamati dai sindacati Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. L'agitazione interessera' la rete Atac (autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma - Lido, Termini - Centocelle, Roma - Civitacastellana - Viterbo) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ...

Atac, Figliomeni (FdI): in Trasparenza chiesti atti su manutenzione scale mobili e ascensori "Non siamo soddisfatti di quanto rappresentato in commissione trasparenza dall'assessore alla mobilità Calabrese e dai responsabili di settore dell'Atac in merito alla questione della manutenzione delle scale mobili e degli ascensori nelle stazioni della metropolitana di Roma. Come da prassi ...

Atac, Mottura: "Palazzo mobilità? Vicenda del 2008, non abbiamo nessun debito" Yahoo Finanza Roma " Lunedi' 8 marzo trasporto pubblico a rischio per gli scioperi generali di 24 ore proclamati dai sindacati Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. L'agitazione interessera' la rete(autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma - Lido, Termini - Centocelle, Roma - Civitacastellana - Viterbo) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ..."Non siamo soddisfatti di quanto rappresentato in commissione trasparenza dall'assessore allaCalabrese e dai responsabili di settore dell'in merito alla questione della manutenzione delle scale mobili e degli ascensori nelle stazioni della metropolitana di Roma. Come da prassi ...