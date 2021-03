Milano: daspo 'urbani' a 25 persone, via da zona Centrale e Porta Venezia (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Il questore di Milano ha disposto 25 provvedimento di daspo urbani e ordinato quattro rimpatri a persone che, con i loro atteggiamenti molesti, infastidivano i cittadini in alcune aree della città e linee del trasporto pubblico. A seguito di un'intensa collaborazione tra i poliziotti della Divisione Anticrimine, dei commissariati Centro, Garibaldi Venezia, Città Studi, della Polfer e della polizia locale di Milano, sono state individuate le aree della Stazione Centrale, dei Bastioni di Porta Venezia e di piazza Santo Stefano: qui sostavano, spesso in stato di ubriachezza, soggetti intenti a molestare passanti o esercenti, commettendo atti osceni o esercitando abusivamente l'attività di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar. (Adnkronos) - Il questore diha disposto 25 provvedimento die ordinato quattro rimpatri ache, con i loro atteggiamenti molesti, infastidivano i cittadini in alcune aree della città e linee del trasporto pubblico. A seguito di un'intensa collaborazione tra i poliziotti della Divisione Anticrimine, dei commissariati Centro, Garibaldi, Città Studi, della Polfer e della polizia locale di, sono state individuate le aree della Stazione, dei Bastioni die di piazza Santo Stefano: qui sostavano, spesso in stato di ubriachezza, soggetti intenti a molestare passanti o esercenti, commettendo atti osceni o esercitando abusivamente l'attività di ...

