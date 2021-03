Milano | botte e rapine a coetanei | sgominata baby gang

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar. (Adnkronos) -unadi cinque ragazzi attiva a Solaro, in provincia di. I carabinieri di Solaro, questa mattina, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di, hanno dato esecuzione a una misura cautelare di collocamento in comunità nei confronti dei cinque, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina pluriaggravata con armi, lesioni personali aggravate e ricettazione. Il provvedimento cautelare arriva dopo una querela sporta al Comando nel giugno 2020 da cui emergevano già i primi elementi di colpevolezza a carico dei minori ed il delineamento del loro abituale modus operandi, tenuto in analoghi eventi a Solaro e nei comuni limitrofi dal 2019 al 2020.