Milan-Udinese | Theo Hernandez ha registrato un nuovo record | News

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 90+6' - Incredibile, rigore per il Milan, fallo di mano di Larsen - GoalItalia : Ibrahimovic tornerà sul palco di #Sanremo2021 stasera: in collegamento dopo Milan-Udinese, ha voluto ricordare Davi… - milanecon : ?????? In questo episodio si parlerà della bruttissima espressione di calcio che è stata Milan-Udinese, dello stat… - PianetaMilan : #MilanUdinese : @TheoHernandez ha registrato un nuovo record | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #TheoHernandez… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Udinese

... l'offerta della piattaforma streaming ha raccolto 11 voti favorevoli (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio,, Napoli, Parma e), non abbastanza però ...I nerazzurri nel posticipo della 25ª giornata sono di scena al Tardini contro il Parma di D'Aversa: l'obiettivo è salire a più 6 dal, fermato ieri in casa dall'. Conte sa che ...Becao è una maledizione per il Milan, ma il Diavolo viene salvato da Kessie. Come era accaduto nell’agosto 2019, anche stasera castiga i rossoneri con un colpo di testa. La squadra ...Siamo delusi da questa prestazione, ma la nostra è una squadra ambiziosa che cerca di vincere la partita, quando non ci riusciamo non possiamo essere soddisfatti Ma i dubbi non devono arrivare dopo un ...