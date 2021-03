Milan-Udinese | Kessié cuore del centrocampo rossonero | News

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 90+6' - Incredibile, rigore per il Milan, fallo di mano di Larsen - ManuBaio : #Milan @acmilan la probabile formazione di domani contro l'#Udinese @Udinese_1896 #Donnarumma #Kalulu #Kjaer… - figuerasports : #SerieA???? 25ª Giornata (media semana): Juventus 3-0 Spezia Lazio vs. Torino (post) Sassuolo 3-3 Nápoles AC Milan 1… - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: Milan-Udinese, indagini per uno scontro tra Arslan e un dirigente rossonero -

L'attaccante del, pur essendo partito alle 15.30 da Milanello, ha tenuto tutti in ansia: per ...impegnato a guardare dalla panchina di San Siro i suoi compagni che soffrivano contro l'. "...Serie A, posticipo della 25ma giornata. La fuga non è più mini. L'Inter passa 2 - 1 a Parma e vola a +6 sul, fermato sul pari casalingo dall'. La squadra di Conte infila la sesta vittoria consecutiva e allunga. Juventus (con una gara in meno) e Atalanta sono 10 punti sotto. A questo punto i ...La capolista non sbaglia, nonostante qualche tentennamento nel finale: l'Inter sconfigge il Parma in trasferta per 2-1 nel posticipo del 25° turno di Serie A e allunga in classifica sul Milan bloccato ...L'Inter non sbaglia, Conte neppure: il tecnico nerazzurro sceglie Sanchez e il cileno lo premia con la doppietta che lancia i nerazzurri in fuga per lo ...