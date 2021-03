Milan | Ibrahimovic a Sanremo | le reazioni social sul suo debutto | VIDEO

capuanogio : #Bennacer (14) #Ibrahimovic (10) #Rebic (8) #Kajer (7) #Calhanoglu #Romagnoli #Saelemaekers (4) Sono 7 titola… - AntoVitiello : #Ibrahimovic sull’infortunio: “Il programma stabilito resta uguale, ho avuto una piccola lesione ma il programma de… - capuanogio : Per il #Milan del futuro serve un nuovo centravanti. Non significa congedare #Ibrahimovic, ma mettergli accanto un… - PianetaMilan : .@acmilan, @Ibra_official a @SanremoRai: le reazioni #social sul suo debutto | #VIDEO - #ACMilan #Milan… - tubilando12 : @FrancescoOrdine Senza Ibrahimovic il Milan a gennaio vinceva lo stesso. Ma nessuno lo ha fatto notare. Quando non… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic

Nel finale, da Milano si collega Zlatan(a San Siro per seguire dalla tribuna " essendo infortunato " la partita di Serie A tra il suoe l'Udinese). Lo svedese, dalla sua terrazza, ...La compagna di Zlatan, Helena Seger, ha parlato ai microfoni di Elle e ha svelato di come ha conosciuto il ...della bella Helena sembra proprio che anche lei come il centravanti del...Mario Sconcerti ha commentato il mezzo passo falso del Milan nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "Vedere Ibrahimovic che recita un copione per far ridere la gente mentre il ...Sotto gli occhi dell’Ibrahimovic festivaliero, il Milan stecca e rischia di regalare la fuga all’Inter. I rossoneri non vanno oltre il pareggio (1-1) a San Siro, fermati da una coriacea Udinese e comp ...