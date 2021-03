Milan | Ambrosini esalta Tomori | “Acquisto top | si trova bene Ecco come sopperisce alle carenze tattiche”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 4 marzo 2021) Le parole di Massimosu.Roma-, Maldini: “Abbiamo diritto di riscatto con il Chelsea per. Ibra a Sanremo? E’ colpa nostra”Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa delFikayo, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l'esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficilequella del campionato di Serie A. L'ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti aello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dal club londinese a fine stagione. Intervenendo ai microfoni di Sky Sport Massimoha parlato del ...