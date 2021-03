Mihajlovic punge Ibrahimovic | «Champions? C’è chi la gioca e chi la vince»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Siparietto tra Sinisae Zlatansul palco dell’Ariston: le dichiarazioni durante il Festival di Sanremo Siparietto tra Sinisae Zlatansul palco dell’Ariston. Le dichiarazioni durante il Festival di Sanremo.: «Sinisa come allenatore era top, sempre primo in allenamento ed in palestra. Una caratteristica che gli ruberei? Le punizioni, le tira come i rigori, non come me». La risposta di: «In realtà lui mi invidia la Coppa dei Campioni. C’è chi lae chi la, io ho vinto». Leggi su Calcionews24.com