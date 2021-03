Migranti, i pm inchiodano la Mare Jonio: “Chiesti 270mila euro per il trasbordo” (Di giovedì 4 marzo 2021) L’inchiesta aperta dalla procura di Ragusa, che vede indagati Luca Casarini, capomissione della Mare Jonio, Beppe Caccia ed Alessandro Metz, soci della Idra Social Shipping, e il capitano Pietro Marrone, rivela ogni giorno nuovi dettagli sulla vicenda che – come si ricorderà – ha al centro un presunto accordo tra la Idra Social Shipping, proprietaria della nave Mare Jonio, e la società danese Maersk Tankers per il trasbordo di Migranti. Ed è proprio la società danese che nell’agosto 2020 aveva soccorso i 27 Migranti che poi, l’11 settembre, sono stati trasbordati sulla Mare Jonio, usata dall’Ong Mediterranea Saving Humans, in cambio di denaro. Ora escono fuori anche le cifre, riportate anche da Il Giornale. Secondo i magistrati il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 marzo 2021) L’inchiesta aperta dalla procura di Ragusa, che vede indagati Luca Casarini, capomissione della, Beppe Caccia ed Alessandro Metz, soci della Idra Social Shipping, e il capitano Pietro Marrone, rivela ogni giorno nuovi dettagli sulla vicenda che – come si ricorderà – ha al centro un presunto accordo tra la Idra Social Shipping, proprietaria della nave, e la società danese Maersk Tankers per ildi. Ed è proprio la società danese che nell’agosto 2020 aveva soccorso i 27che poi, l’11 settembre, sono stati trasbordati sulla, usata dall’Ong Mediterranea Saving Humans, in cambio di denaro. Ora escono fuori anche le cifre, riportate anche da Il Giornale. Secondo i magistrati il ...

