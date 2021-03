Mezza Italia verso la zona rossa | cinque Regioni a rischio | Lazio in bilico Domani l' ordinanza

fattoquotidiano : RISCHIO VARIANTI Dopo Bologna, Stefano Bonaccini si prepara a istituire altre zone rosse: 'Rischiamo di essere trav… - MrsMPendragon : RT @littleearyaa: A destra mezza Italia: #sanremo2021 #Sanrem2021 - infoitinterno : “Come un virus nuovo”. Mezza Italia rischia il rosso per le varianti - Zafffrin_a : RT @littleearyaa: A destra mezza Italia: #sanremo2021 #Sanrem2021 - lunarossa31 : Mezza Italia va verso la zona rossa. Draghi fissa la soglia critica e pensa a nuovi divieti -

Ultime Notizie dalla rete : Mezza Italia

... ormai prevalente sul territorio nazionale - che stanno provocando un esponenziale aumento dei dati sui nuovi positivi, in uno scenario che vede l'sulla soglia dei 3 milloni di casi totali di ...rischia di finire in...rosso. Il governo Draghi è seriamente preoccupato per l'andamento della curva dell'infezione al Covid, tanto da valutare misure più stringenti in diverse Regioni ...A me sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione”, ha detto l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, attuale consulente per la ...Emilia-Romagna, Campania, Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Puglia: rischiano tutte ulteriori restrizioni la prossima settimana ...