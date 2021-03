Meteo weekend, che cambiamento. Torna la neve, ecco tutti i dettagli (Di giovedì 4 marzo 2021) Non c’è più l’anticiclone, che ha puntato verso nord in Atlantico in direzione dell’Islanda. L’Italia non è quindi più protetta con Meteo che va peggiorando per le prime infiltrazioni instabili che precedono la discesa di un sistema frontale sospinto da correnti fredde di matrice artica. Nevicate in arrivo fino a quote di bassa montagna anche sotto i 1000 metriL’aria fredda sta attualmente invadendo l’Europa Centro-Orientale e scorre proprio lungo il fianco destro dell’anticiclone spostatosi sull’Atlantico. Parte di quest’aria fredda si va addossando alle Alpi e coinvolgerà parte dell’Italia nel corso del fine settimana. Oltre al calo termico, ci sarà un generale incremento dell’instabilità, con precipitazioni che in montagna assumeranno carattere nevoso. Già nel corso della giornata odierna avremo le prime precipitazioni, con fiocchi sulle Alpi Orientali e ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Non c’è più l’anticiclone, che ha puntato verso nord in Atlantico in direzione dell’Islanda. L’Italia non è quindi più protetta conche va peggiorando per le prime infiltrazioni instabili che precedono la discesa di un sistema frontale sospinto da correnti fredde di matrice artica. Nevicate in arrivo fino a quote di bassa montagna anche sotto i 1000 metriL’aria fredda sta attualmente invadendo l’Europa Centro-Orientale e scorre proprio lungo il fianco destro dell’anticiclone spostatosi sull’Atlantico. Parte di quest’aria fredda si va addossando alle Alpi e coinvolgerà parte dell’Italia nel corso del fine settimana. Oltre al calo termico, ci sarà un generale incremento dell’instabilità, con precipitazioni che in montagna assumeranno carattere nevoso. Già nel corso della giornata odierna avremo le prime precipitazioni, con fiocchi sulle Alpi Orientali e ...

