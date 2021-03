Meteo Roma: previsioni per venerdì 5 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Molte nuvole in mattinata con tempo asciutto, deboli precipitazioni attese al pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre instabile con precipitazioni sparse ma sempre di debole intensità. Temperature comprese tra +5°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 5 marzo Locali piogge al mattino sulla costa e sui settori settentrionali, fenomeni in estensione nel pomeriggio su tutto il Lazio. In serata ancora tempo instabile con cieli nuvolosi associati a deboli piogge sparse. Meteo Italia: previsioni per venerdì 5 marzo Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Liguria, Alpi e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) Molte nuvole in mattinata con tempo asciutto, deboli precipitazioni attese al pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre instabile con precipitazioni sparse ma sempre di debole intensità. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.Lazio:perLocali piogge al mattino sulla costa e sui settori settentrionali, fenomeni in estensione nel pomeriggio su tutto il Lazio. In serata ancora tempo instabile con cieli nuvolosi associati a deboli piogge sparse.Italia:perAl Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Liguria, Alpi e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In ...

