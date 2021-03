Meteo Italia al 18 marzo, brutto e anche freddo invernale (Di giovedì 4 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo procedendo spediti verso un cambiamento delle condizioni Meteo. Cambiamento che sfocerà in un peggioramento nel corso del fine settimana, allorquando masse d’aria fresca oceaniche affluiranno sui mari di ponente scavando un vortice ciclonico secondario. Le precipitazioni, carte alla mano, potrebbero risultare localmente forti specie nelle regioni del Nordovest, ma dei dettagli previsionali avremo modo di parlarne in altre sedi. Ciò che preme evidenziare è un cambio di passo del mese di marzo, che pur a “rischio” Alta Pressione” persistente proverà a sovvertire quello che ad oggi sembrerebbe un pronostico fin troppo scontato. La prossima settimana, ad esempio, potrebbe verificarsi un affondo depressionario più consistente e potrebbero crearsi i presupposti per un peggioramento ancor più ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo procedendo spediti verso un cambiamento delle condizioni. Cambiamento che sfocerà in un peggioramento nel corso del fine settimana, allorquando masse d’aria fresca oceaniche affluiranno sui mari di ponente scavando un vortice ciclonico secondario. Le precipitazioni, carte alla mano, potrebbero risultare localmente forti specie nelle regioni del Nordovest, ma dei dettagli previsionali avremo modo di parlarne in altre sedi. Ciò che preme evidenziare è un cambio di passo del mese di, che pur a “rischio” Alta Pressione” persistente proverà a sovvertire quello che ad oggi sembrerebbe un pronostico fin troppo scontato. La prossima settimana, ad esempio, potrebbe verificarsi un affondo depressionario più consistente e potrebbero crearsi i presupposti per un peggioramento ancor più ...

