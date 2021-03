Metal Gear Solid 2, come sarebbe il finale del gioco se fosse un film? Vi basta guardare HyperNormalisation (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel 2016, il noto filmmaker specializzato in documentari Adam Curtis, realizzò HyperNormalisation, un docufilm per la BBC che racconta il mondo "post-verità", un mondo dove politica, finanza e giganti del mondo, hanno rinunciato a gestire il "mondo reale", complesso e difficile da prevedere, in favore di uno "fasullo", molto più semplice da controllare e governare. Il film, della durata di quasi tre ore, esplora i principali eventi sociali e politici del 21esimo secolo, mettendoci di fronte alle diverse manipolazioni dei media, atte a trasformare queste situazioni complesse e piene di ramificazioni, in semplici scontri fra "bene e male", "occidente e oriente", privandoci di informazioni essenziali sugli eventi che loro stessi hanno creato. Gestione e filtraggio di informazioni, una finta verità spacciata per realtà, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel 2016, il notomaker specializzato in documentari Adam Curtis, realizzò, un docuper la BBC che racconta il mondo "post-verità", un mondo dove politica, finanza e giganti del mondo, hanno rinunciato a gestire il "mondo reale", complesso e difficile da prevedere, in favore di uno "fasullo", molto più semplice da controllare e governare. Il, della durata di quasi tre ore, esplora i principali eventi sociali e politici del 21esimo secolo, mettendoci di fronte alle diverse manipolazioni dei media, atte a trasformare queste situazioni complesse e piene di ramificazioni, in semplici scontri fra "bene e male", "occidente e oriente", privandoci di informazioni essenziali sugli eventi che loro stessi hanno creato. Gestione e filtraggio di informazioni, una finta verità spacciata per realtà, ...

