Mercoledì 3 Marzo 2021 – 302ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 4 marzo 2021) seduta Ora inizio: 10:00 L’Assemblea ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2066, conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021. Il testo passa alla Camera dei deputati. Il relatore, sen. Garruti (M5S), ha illustrato il decreto-legge che si compone di 6 articoli. L’articolo 1 differisce dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine per l’applicabilità delle misure restrittive in vigore. L’emendamento governativo 1.1000, approvato in Commissione, incorpora il decreto n. 15 che, fino al 27 Marzo, vieta ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 4 marzo 2021)Ora inizio: 10:00 L’Assemblea ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2066, conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno. Il testo passa alla Camera dei deputati. Il relatore, sen. Garruti (M5S), ha illustrato il decreto-legge che si compone di 6 articoli. L’articolo 1 differisce dal 31 gennaio al 30 aprileil termine per l’applicabilità delle misure restrittive in vigore. L’emendamento governativo 1.1000, approvato in Commissione, incorpora il decreto n. 15 che, fino al 27, vieta ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì Marzo Nuovi colori regioni dall'8 marzo: 4 rischiano l'arancione e 3 il rosso Nella giornata di mercoledì 3 marzo la percentuale di positivi sui tamponi è stata pari al 13,4%, quasi il doppio della media nazionale degli ultimi giorni. Le regioni che rischiano invece il ...

Ronaldo resta a Torino: Portogallo - Azerbaigian all'Allianz Stadium A fine marzo avranno inizio le qualificazioni europee al Mondiale 2022 che si disputerà in Qatar in inverno e il Portogallo, impegnato nel girone A, esordirà contro l'Azerbaigian mercoledì 24. Per l'...

