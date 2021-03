Meghan Markle accusata di bullismo: Buckingham Palace sotto accusa! (Di giovedì 4 marzo 2021) Scandalo alla corte d’Inghilterra dove, Meghan Markle, è stata pesantemente accusata di atti di bullismo nei confronti dei suoi dipendenti. Scopriamo insieme cosa sta accadendo! A lanciare la bomba è stato il famoso quotidiano londinese “Il Times”, con le testimonianze di alcuni membri dello staff di corte. Testimonianze, che non avrebbero potuto lasciare indifferente Buckingham Palace, accusata infatti di aver nascosto la questione. A quanto pare, Meghan Markle, la moglie del principe Harry, durante i due anni di permanenza alla corte britannica, avrebbe maltratto i suoi dipendenti, in particolare le giovani donne. Alcune di queste, hanno parlato di crudeltà, manipolazioni e umiliazioni. Una prova schiacciante di tutto ciò, ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 4 marzo 2021) Scandalo alla corte d’Inghilterra dove,, è stata pesantementedi atti dinei confronti dei suoi dipendenti. Scopriamo insieme cosa sta accadendo! A lanciare la bomba è stato il famoso quotidiano londinese “Il Times”, con le testimonianze di alcuni membri dello staff di corte. Testimonianze, che non avrebbero potuto lasciare indifferenteinfatti di aver nascosto la questione. A quanto pare,, la moglie del principe Harry, durante i due anni di permanenza alla corte britannica, avrebbe maltratto i suoi dipendenti, in particolare le giovani donne. Alcune di queste, hanno parlato di crudeltà, manipolazioni e umiliazioni. Una prova schiacciante di tutto ciò, ...

