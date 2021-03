Meghan accusa Buckingham Palace di “perpetuare falsità”

(Di giovedì 4 marzo 2021) In un'anticipazione dell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey,Markle afferma chenon può aspettarsi che i duchi di Sussex rimangano in silenzio se si continua "asu di noi". La clip di 30 secondi è stata diffusa dopo che alcuni ex assistenti reali della duchessa hanno detto al Times di essere stati "bullizzati" dache ha portatoad annunciare un'indagine.L'intervista integrale andrà in onda domenica prossima negli Stati Uniti. Nello spezzone anticipato dalla Cbs, Oprah chiede a: "Cosa pensi del Palazzo che ti ascolta oggi dire la tua verità?": Erisponde: "Non so come possano aspettarsi che, dopo tutto questo ...

CBS ha diffuso un nuovo promo per l'intervista di Oprah coned Harry che anticipa lo speciale di due ore incentrato sulla coppia reale inglese. Nel promolancia una graveincolpando la famiglia reale di "perpetuare falsità" su di lei e il marito Henry. "Non so come possano aspettarsi che, dopo tutto questo tempo, resteremo ancora in ...12.14 Gb,indagine su accuse bullismo aDopo la notizia riportata dal Times circa l'di bullismo contro la duchessa del SussexMarkle, Buckingham Palace annuncia l'apertura di un'indagine. Secondo un'ex dipendente, la moglie di Harry, nipote della Regina Elisabetta II, ..."Non c'è pace per Meghan Markle" l'abbiamo già detto, vero? Non c'è pace nemmeno per Buckingham Palace, però. L'ultima royal news, incredibile ma vero, è che la Duchessa è stata accusata di "bullismo" ...Retroscena scioccanti gettano ombre su Meghan Markle. Dal Regno Unito due ex componenti dello staff dei Sussex hanno accusato di bullismo la moglie del principe Harry. Le rivelazioni sono state fatte ...