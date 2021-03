Maturità | il ministro Bianchi firma le ordinanze | saltano di nuovo gli scritti Maxi orale al via il 16 giugno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) E’ ufficiale: lae l’esame di terza media saranno fatti in presenza ma anche quest’anno non ci sarà alcuno scritto ma solo la presentazione di un elaborato e un. A differenza dello scorso anno, tuttavia, per gli studenti delle superiori non ci sarà un’ammissione di massa ma ogni consiglio di classe deciderà per i propri alunni tenuto conto del percorso scolastico fatto. Ildell’Istruzione Patriziohato oggi leche definiscono gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo d’istruzione. Ilinquilino di viale Trastevere è convinto che gli esami si terranno in aula ma nel comunicato stampa non ha escluso cambiamenti specificando a proposito della presenza “fatte salve disposizioni diverse ...