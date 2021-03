Marchisio: 'Sindaco di Torino? La politica è una cosa seria' (Di venerdì 5 marzo 2021) Torino - " Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità ". Così, su Facebook e su Twitter, l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio smentisce le voci che lo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 marzo 2021)- " Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità ". Così, su Facebook e su Twitter, l'ex calciatore della Juventus Claudiosmentisce le voci che lo ...

davidallegranti : Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tutto intorno a te. - SkyTG24 : Il Partito Democratico starebbe concretamente pensando a Claudio #Marchisio, ex centrocampista della Juventus e del… - SkyTG24 : Torino, il Pd pensa a Claudio Marchisio come candidato sindaco - EkardLord : RT @wirko94: Boh raga se Ibrahimovic può avere tutto sto spazio a Sanremo per me Marchisio può fare il sindaco di Torino anche da domani #S… - checcouno : RT @wirko94: Boh raga se Ibrahimovic può avere tutto sto spazio a Sanremo per me Marchisio può fare il sindaco di Torino anche da domani #S… -