Marchisio candidato sindaco di Torino? Lui risponde su Facebook: 'La politica è una cosa seria' (Di giovedì 4 marzo 2021) 'Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità'. Così, su Facebook, l'ex calciatore bianconero Claudio Marchisio spegne i rumors delle ultime ore su una . 'La politica è ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) 'Quello che trovo incredibile è che debba anchere a queste assurdità'. Così, su, l'ex calciatore bianconero Claudiospegne i rumors delle ultime ore su una . 'Laè ...

