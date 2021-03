Magistrati, avvocati, notai, politici, giornalisti. È guerra tra professioni per l'immunizzazione (Di giovedì 4 marzo 2021) Andrea Cuomo Tutte le categorie si considerano "essenziali". Ma a volte c'è odore di casta C'è chi esibisce l'avvenuta vaccinazione tramite selfie sui social come se fosse una laurea, e finisce spernacchiato come chi si vanta di un privilegio usurpato. C'è chi si lamenta della mamma ottantottenne non ancora immunizzata mentre un professore universitario cinquantenne che magari da mesi tiene lezione davanti a uno schermo ha già i suoi begli anticorpi in circolo nel sangue. La vaccinazione Covid sta diventando una guerra tra categorie: anagrafiche, cliniche e professionali. Tutti sgomitano per farsi il punturone che presto potrebbe diventare un lasciapassare per una vita più normale. E se nessuno contesta il diritto delle persone più fragili per età o per morbilità a mettersi in salvo per primi, diverso il discorso quando si parla di lavoro. Chi sì o chi ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Andrea Cuomo Tutte le categorie si considerano "essenziali". Ma a volte c'è odore di casta C'è chi esibisce l'avvenuta vaccinazione tramite selfie sui social come se fosse una laurea, e finisce spernacchiato come chi si vanta di un privilegio usurpato. C'è chi si lamenta della mamma ottantottenne non ancora immunizzata mentre un professore universitario cinquantenne che magari da mesi tiene lezione davanti a uno schermo ha già i suoi begli anticorpi in circolo nel sangue. La vaccinazione Covid sta diventando unatra categorie: anagrafiche, cliniche e professionali. Tutti sgomitano per farsi il punturone che presto potrebbe diventare un lasciapassare per una vita più normale. E se nessuno contesta il diritto delle persone più fragili per età o per morbilità a mettersi in salvo per primi, diverso il discorso quando si parla di lavoro. Chi sì o chi ...

