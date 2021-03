Mafia | il killer di Cosa Nostra Freddy Gallina estradato in Italia dagli Usa | è accusato di tre omicidi Era in fuga dal 2016

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ci sono voluti cinque anni, ma alla fine Ferdinando, detto, uomo d’onore della famiglia mafiosa di Carini edi, è statoStati Uniti., classe 1977, arrivato questa mattina a Roma scortatouomini del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), èdi treaggravati dalla finalità mafiosa. Ritenuto il braccio destro per la Sicilia occidentale, ed in particolare per la provincia di Palermo, del boss Salvatore Lo Piccolo,, arrestato per la prima volta nel 2008, dopo un periodo di detenzione, alla fine del 2014 era stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di soggiorno nel Comune di ...

Gallina è uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini edella, ritenuto il braccio destro per la Sicilia occidentale, ed in particolare per la provincia di Palermo, del boss Salvatore ...Ferdinando Gallina, detto Freddy, classe 1977, boss della famiglia mafiosa di Carini edella, rientra in Italia dagli Stati Uniti dopo una battaglia per ottenere la sua estradizione durata quasi 5 anni. L'arrivo è previsto oggi a Fiumicino ed è stato reso possibile dall'...E' infatti previsto oggi a Fiumicino l'arrivo del 44enne, considerato uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini e killer della mafia nonché braccio destro del boss Salvatore Lo Piccolo per la ...(Adnkronos) - Ferdinando Gallina in data 19 marzo 2008 fu arrestato, dopo un breve periodo di latitanza, dai militari della compagnia Carabinieri ...