Mafia, il killer di Cosa Nostra Freddy Gallina estradato dagli Usa (Di giovedì 4 marzo 2021) La Criminalpol ha estradato dagli Usa Ferdinando Gallina, 44 anni, ritenuto un killer di Cosa Nostra. Colpito da tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, è accusato di tre omicidi aggravati dalla... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021) La Criminalpol haUsa Ferdinando, 44 anni, ritenuto undi. Colpito da tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, è accusato di tre omicidi aggravati dalla...

fattoquotidiano : Mafia, il killer di Cosa Nostra Freddy Gallina estradato in Italia dagli Usa: è accusato di tre omicidi. Era in fug… - Agenzia_Ansa : Estradato dagli Usa Freddy Gallina, killer di Cosa Nostra. E' ritenuto responsabile di tre omicidi aggravati dalla… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Mafia, il killer di Cosa Nostra Freddy Gallina estradato in Italia dagli Usa: è accusato di tre omicidi. Era in fuga d… - AaronPettinari : Mafia: killer di Cosa nostra, Freddy Gallina, estradato dagli Usa - antimafia2000 : #Mafia: killer di #Cosanostra, Freddy Gallina, estradato dagli #Usa -