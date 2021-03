Mafia, il boss di Cosa nostra Freddy Gallina estradato dagli Usa (Di giovedì 4 marzo 2021) Il servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Criminalpol ha estradato dagli Stati Uniti Ferdinando Gallina, detto Freddy, ritenuto killer di Cosa nostra. Colpito da tre ordinanze di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) Il servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Criminalpol haStati Uniti Ferdinando, detto, ritenuto killer di. Colpito da tre ordinanze di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia boss Mafia, estradato killer Freddy Gallina ...Gallina Estradato dagli Usa dopo una battaglia legale durata quasi 5 anni il killer della mafia ... e particolarmente per il palermitano, del boss Salvatore Lo Piccolo. Arriverà oggi a Fiumicino grazie ...

