Mafia | estradizione Gallina dagli Usa | il killer dei Cosa nostra arrivato a Fiumicino

(Di giovedì 4 marzo 2021) Palermo, 4 mar. (Adnkronos) - Ferdinando, già arrestato, su indicazione dell'Arma di Palermo, e ristretto negli Stati Uniti d'America per immigrazione clandestina, ha fatto rientro in Italia oggi accompagnato da personale di Interpol Italia in regime di rogatoria internazionale richiesta dal Ministero della Giustizia su input della Procura della Repubblica di Palermo, giungendo nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Roma. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini, coordinate da un gruppo di sostituti della Dda diretti dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, e condotte dal Nucleo Investigativo di Palermo a seguito delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Gaspare Pulizzi e Antonino Pipitone, uomini d'onore della famiglia mafiosa di Carini, che hanno permesso di acquisire elementi di ...

... appartenente a "Cosa Nostra", rientra in Italia dopo una battaglia per ottenere la suadurata quasi 5 anni. Gallina è uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini e killer della,...Ferdinando Gallina, detto Freddy, classe 1977, boss della famiglia mafiosa di Carini e killer della, rientra in Italia dagli Stati Uniti dopo una battaglia per ottenere la suadurata quasi 5 anni. L'arrivo è previsto oggi a Fiumicino ed è stato reso possibile dall'implementazione ...Estradato dagli Stati Uniti, dopo una battaglia lunga cinque anni, Ferdinando Gallina, detto Freddy, 44 anni, killer di Cosa nostra, destinatario di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e ...(Adnkronos) - Ferdinando Gallina, detto Freddy, era stato fermato alla fine del 2017 a New York, dove era arrivato clandestinamente attraverso ...