(Di giovedì 4 marzo 2021) Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – Ferdinando, già arrestato, su indicazione dell’Arma di Palermo, e ristretto negli Stati Uniti d’America per immigrazione clandestina, ha fatto rientro in Italia oggi accompagnato da personale di Interpol Italia in regime di rogatoria internazionale richiesta dal Ministero della Giustizia su input della Procura della Repubblica di Palermo, giungendo nelle prime ore del mattino all’aeroporto di Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Mafia: estradizione Gallina dagli Usa, il killer dei Cosa nostra arrivato a Fiumicino (2)... - TV7Benevento : Mafia: estradizione Gallina dagli Usa, il killer dei Cosa nostra arrivato a Fiumicino... - acajouli : RT @SkyTG24: Estradato dagli Stati Uniti Freddy Gallina, killer di Cosa Nostra - LaPresse_news : Mafia, il #killer di Cosa Nostra Freddy #Gallina estradato dagli Usa - SkyTG24 : Estradato dagli Stati Uniti Freddy Gallina, killer di Cosa Nostra -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia estradizione

La Sicilia

... appartenente a "Cosa Nostra", rientra in Italia dopo una battaglia per ottenere la suadurata quasi 5 anni. Gallina è uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini e killer della,...Ferdinando Gallina, detto Freddy, classe 1977, boss della famiglia mafiosa di Carini e killer della, rientra in Italia dagli Stati Uniti dopo una battaglia per ottenere la suadurata quasi 5 anni. L'arrivo è previsto oggi a Fiumicino ed è stato reso possibile dall'implementazione ...(Adnkronos) - Ferdinando Gallina in data 19 marzo 2008 fu arrestato, dopo un breve periodo di latitanza, dai militari della compagnia Carabinieri ...Era scappato negli Stati Uniti. deve rispondere di tre omicidi. Conosce i segreti mafiosi delle famiglie palermitane, soprattutto del boss Salvatore Lo Piccolo ...