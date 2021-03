**Mafia: estradato dagli Stati Uniti il killer di Cosa nostra Freddy Gallina** (Di giovedì 4 marzo 2021) Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – estradato dagli Stati Uniti, dopo una battaglia lunga cinque anni, Ferdinando Gallina, detto Freddy, 44 anni, killer di Cosa nostra, destinatario di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e ritenuto responsabile di tre omicidi di mafia. Gallina è ritenuto uomo d’onore della famiglia mafiosa di Carini (Palermo), ritenuto il braccio destro del boss palermitano Salvatore Lo Piccolo. Gallina arriverà oggi a Fiumicino. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Palermo, 4 mar. (Adnkronos) –, dopo una battaglia lunga cinque anni, Ferdinando Gallina, detto, 44 anni,di, destinatario di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e ritenuto responsabile di tre omicidi di mafia. Gallina è ritenuto uomo d’onore della famiglia mafiosa di Carini (Palermo), ritenuto il braccio destro del boss palermitano Salvatore Lo Piccolo. Gallina arriverà oggi a Fiumicino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

