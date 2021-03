Mafia | estradato dagli Stati Uniti il killer di Cosa nostra Freddy Gallina 2

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – Ferdinando, detto, era stato fermato alla fine del 2017 a New York, dove era arrivato clandestinamente attraverso il Canada, nascosto nel portabagagli di una macchina. Era scappato qualche mese prima, violando la sorveglianza speciale. Negli ultimi mesi si sono accelerate le procedure per arrivare alla estradizione dell’uomo, che venne arrestato per la prima volta nel 2008 nell’ambito dell’inchiesta denominata ‘Addio Pizzo’, condotta dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo. Dopo un periodo passato in carcere, nel 2014 era uscito e venne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Carini (Palermo). Ma dal 2016 si era reso irreperibile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Criminalpol ha estradato dagli Stati Uniti Ferdinando ... Gallina è uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini e killer della mafia, ...