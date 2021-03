Mafia: confisca da 40 milioni all’imprenditore Giovanni Pilo (Di giovedì 4 marzo 2021) La Direzione Investigativa AntiMafia ha eseguito un decreto di confisca nei confronti di Giovanni Pilo, 83enne, imprenditore edile palermitano residente in provincia di Roma. Il provvedimento è stato emesso dalla Prima Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduta dal dott. Raffaele Malizia, in accoglimento di proposta formulata dal Direttore della DIA. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 4 marzo 2021) La Direzione Investigativa Antiha eseguito un decreto dinei confronti di, 83enne, imprenditore edile palermitano residente in provincia di Roma. Il provvedimento è stato emesso dalla Prima Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduta dal dott. Raffaele Malizia, in accoglimento di proposta formulata dal Direttore della DIA.

