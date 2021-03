Macerata in zona rossa da sabato, anche a Pesaro-Urbino, Fermo e Ascoli Piceno scuole secondarie in Dad (Di giovedì 4 marzo 2021) A partire da sabato e fino al 14 marzo, anche la provincia di Macerata entrerà in fascia rossa, restrizione che sarà confermata fino alla stessa data anche per la provincia di Ancona. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) A partire dae fino al 14 marzo,la provincia dientrerà in fascia, restrizione che sarà confermata fino alla stessa dataper la provincia di Ancona. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Da sabato 6 marzo nelle Marche, zona rossa per le province di Ancona - già inserita in questa fascia - e Macerata,… - alessandraprf : da sabato provincia di Macerata in zona rossa, comincio a sentirmi davvero provata - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Da sabato 6 marzo nelle Marche, zona rossa per le province di Ancona - già inserita in questa fascia - e Macerata, con co… - AnsaMarche : Covid: Marche, anche Macerata in zona rossa da 6 marzo. Domani ordinanza presidente, dad 100% medie in tutta la reg… - fe_stampi : RT @LStaccini: Da SABATO 6 MARZO le province di Ancona e di Macerata saranno in zona rossa. Restano in zona arancione le province di Pesaro… -