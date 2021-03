M5S: vertici M5S all'oscuro iniziativa Casaleggio, rabbia per blitz 'passato il segno' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Hanno appreso della nascita del Manifesto ControVento dal post su Facebook pubblicato dall'associazione Rousseau: "un vero e proprio blitz di Casaleggio", viene assicurato. A quanto apprende l'Adnkronos, i vertici M5S erano totalmente all'oscuro dell'iniziativa, tanto che in molti non hanno gradito il post sul 'blogdellestelle' in cui si entra nel dettaglio di un manifesto che verrà reso noto, nella sua interezza, il prossimo 10 marzo. "D'altronde è un classico, da Milano pubblicano sempre contenuti senza condividerli preventivamente", spiega una fonte di peso del Movimento. E anche da Roma i contenuti verso il blogdellestelle sono fermi da tempo, da dicembre scorso. I post pubblicati e riconducibili alle attività dei parlamentari e degli esponenti di governo, spiega la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Hanno appreso della nascita del Manifesto ControVento dal post su Facebook pubblicato dall'associazione Rousseau: "un vero e propriodi", viene assicurato. A quanto apprende l'Adnkronos, iM5S erano totalmente all'dell', tanto che in molti non hanno gradito il post sul 'blogdellestelle' in cui si entra nel dettaglio di un manifesto che verrà reso noto, nella sua interezza, il prossimo 10 marzo. "D'altronde è un classico, da Milano pubblicano sempre contenuti senza condividerli preventivamente", spiega una fonte di peso del Movimento. E anche da Roma i contenuti verso il blogdellestelle sono fermi da tempo, da dicembre scorso. I post pubblicati e riconducibili alle attività dei parlamentari e degli esponenti di governo, spiega la ...

