M5S | Rousseau lancia il suo manifesto | «No poltrone | sì ribelli» I parlamentari 5 Stelle | «È guerra Ora liberi tutti | ci disiscriviamo»

(Di giovedì 4 marzo 2021) Era nell’aria ormai da tempo, le correnti spiravano in direzioni opposte. Alla fine, la tempesta trae Movimento 5si è scatenata nella mattina di oggi, 4 marzo: sul web sono piovuti manifesti e contromanifesti, post e commenti che segnano la rottura tra ciò che è rimasto del gruppo parlamentare grillino e la realtà di Davide Casaleggio. È stata l’associazionea fare la prima mossa: «È arrivato il momento di riattivare i motori e cominciare la nostra corsa controvento», si legge sul Blog delle. IlControVento A stretto giro, su un altro blog – quello personale di Beppe Grillo – è comparso un lungo testo intitolato La rivoluzione MiTE del MoVimento 5, un controper inquadrare «lo stato delle cose» prima ...

Comunque questa novità, che giunge del tutto inattesa, conferma le mie dichiarazioni di oggi in un'intervista a Repubblica, ovvero cheè un partito politico nelche lavora contro il ...è un partito politico nelche lavora contro il Movimento e con i soldi dei suoi parlamentari".L'iniziativa sarà ufficialmente . MichelaRoi : RT @ilgiornale: L’Associazione Rousseau annuncia il 'Manifesto ControVento' che conterrà principi e valori per 'ritornare a volare alto' Principi e valor ...E ha concluso parlando di Giuseppe Conte, il quale «ha detto “per il Movimento 5 Stelle ci sono e ci sarò”. Il contromanifesto di Grillo. Il fondatore dei 5 stelle, in risposta all’azione di Rousseau, ...