M5S | parlamentari M5S scrivono a Crimi | ' risolvere nodo Rousseau'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Una mail in cui mettere nero su bianco la volontà di disiscriversi da, ma rimanendo nel M5S. "Perché c'è un paradosso che va risolto immediatamente - spiega un eletto grillino - se io mi disiscrivo da una associazione perché, in automatico, sono fuori dal mio gruppo politico di appartenenza?". A quanto apprende l'Adnkronos, decine di5 Stelle sono pronti a investire della questione il capo politico reggente, Vito: una mail verrà inviata già nelle prossime ore. "Altrimenti, lasciando, rischiamo l'espulsione per direttissima e non esiste". Dopo l'annuncio della nascita del Manifesto ControVento, iniziativa dell'associazione presieduta da Davide Casaleggio, i gruppisono saliti sulle barricate e molti chiedono il divorzio dalla ...