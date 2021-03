M5S, Grillo “Conta il peso, non il numero dei ministeri” (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento 5 Stelle ha deciso di non sottrarsi alle sue responsabilità di primo partito in Parlamento. Daremo il meglio per contribuire a fare un uso più lungimirante possibile dei 210 miliardi che l’Unione Europea – anche grazie al presidente Giuseppe Conte – mette straordinariamente a disposizione dell’Italia per uno straordinario Piano di Ripresa. L’urgenza per il 2021 e la previdenza per il 2050 devono combinarsi, non ostacolarsi”. Così Beppe Grillo in un post pubblicato sul suo blog.“Da una parte l’Italia deve mirare alla più immediata efficacia del Piano di Ripresa per alleviare, qui e ora, il dramma di chi è colpito fisicamente, psichicamente e economicamente dalla pandemia e dalle dolorose restrizioni necessarie. Dall’altra l’Italia deve impegnarsi perchè il Piano di Ripresa siano il catalizzatore dello sviluppo sostenibile dell’Italia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento 5 Stelle ha deciso di non sottrarsi alle sue responsabilità di primo partito in Parlamento. Daremo il meglio per contribuire a fare un uso più lungimirante possibile dei 210 miliardi che l’Unione Europea – anche grazie al presidente Giuseppe Conte – mette straordinariamente a disposizione dell’Italia per uno straordinario Piano di Ripresa. L’urgenza per il 2021 e la previdenza per il 2050 devono combinarsi, non ostacolarsi”. Così Beppein un post pubblicato sul suo blog.“Da una parte l’Italia deve mirare alla più immediata efficacia del Piano di Ripresa per alleviare, qui e ora, il dramma di chi è colpito fisicamente, psichicamente e economicamente dalla pandemia e dalle dolorose restrizioni necessarie. Dall’altra l’Italia deve impegnarsi perchè il Piano di Ripresa siano il catalizzatore dello sviluppo sostenibile dell’Italia ...

