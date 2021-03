L’ultima meteo chance d’Inverno entro metà marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Ultima chance per il colpo di coda dell’Inverno Guardando i vari modelli previsionali non possiamo, almeno per ora, accantonare l’eventuale colpo di coda dell’Inverno. L’incertezza regna sovrana e si fatica a capire se l’Atlantico riuscirà ad accelerare al punto tale da spazzare via l’enorme massa d’aria gelida che tiene sotto scacco l’Europa nordorientale e la Russia occidentale. Lassù l’Inverno continuerà a ruggire, d’altronde un Anticiclone russo siberiano così in forma non lo si vedeva da anni. Si scatenerà una vera e propria guerra, il cui esito – con ogni probabilità – lo si apprenderà verso metà marzo. Ma perché è così importante monitorare le correnti zonali? Beh, immaginarlo è semplice: un’accelerazione del flusso oceanico è in grado di ostacolare l’avanzata del freddo verso ovest. Ne abbiamo avuto la riprova in occasione ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Ultimaper il colpo di coda dell’Inverno Guardando i vari modelli previsionali non possiamo, almeno per ora, accantonare l’eventuale colpo di coda dell’Inverno. L’incertezza regna sovrana e si fatica a capire se l’Atlantico riuscirà ad accelerare al punto tale da spazzare via l’enorme massa d’aria gelida che tiene sotto scacco l’Europa nordorientale e la Russia occidentale. Lassù l’Inverno continuerà a ruggire, d’altronde un Anticiclone russo siberiano così in forma non lo si vedeva da anni. Si scatenerà una vera e propria guerra, il cui esito – con ogni probabilità – lo si apprenderà verso. Ma perché è così importante monitorare le correnti zonali? Beh, immaginarlo è semplice: un’accelerazione del flusso oceanico è in grado di ostacolare l’avanzata del freddo verso ovest. Ne abbiamo avuto la riprova in occasione ...

albameccanica : Come fate a dire 'come è già Marzo, pensavo fosse il 5 Febbraio'? a me non capita perché boh, c'è la data su qualsi… - lillydessi : Meteo MARZO: tornerà per l'ULTIMA VOLTA il FREDDO e la NEVE col BURAN GELIDO dalla RUSSIA. Ecco QUANDO - Meteo Pugl… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima meteo Addio all'anticipo di primavera, previsto nel weekend un crollo termico AGI - Agenzia Italia