Luca Argentero e Cristina Marino si sposano: preparativi in corso (Di giovedì 4 marzo 2021) Annuncio a sorpresa su Instagram: i video con la wedding planner svelano l'evento e l'attrice è costretta a dare i primi dettagli del matrimonio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 marzo 2021) Annuncio a sorpresa su Instagram: i video con la wedding planner svelano l'evento e l'attrice è costretta a dare i primi dettagli del matrimonio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

littlvthings : #Sanremo2021 possiamo far andare Luca Argentero a Sanremo per favore - ellieumal : RT @acciokindness: Sogno una fiction con Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Lino Guanciale, Luca Argentero e Cristiano Caccamo. Morirei… - rainbeyes : RT @acciokindness: Sogno una fiction con Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Lino Guanciale, Luca Argentero e Cristiano Caccamo. Morirei… - xthatsvalerie : quali attori italiani segui? — Allora uomini AMO FOLLEMENTE Pierfrancesco Favino per me è uno dei migliori, poi Ale… - Ale27_69 : @Officialozgegu1 @ozgecangurel Luca Argentero o Marco Bocci.. -