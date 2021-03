Lous and the Yakuza, l’ospite di Gaia al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è Lous and the Yakuza, la cantante che stasera, giovedì 4 marzo, duetta con Gaia al Festival di Sanremo 2021 nel corso della terza puntata della kermesse musicale? Si tratta di una cantautrice e modella della Rapubblica Democratica del Congo, naturalizzata belga. Pseudonimo di Marie-Pierra Kakoma, Lous and the Yakuza nasce a Lubumbashi, in Congo, il 27 maggio del 1996. Terza di quattro figli, alla sola età di due anni, la madre di Marie, ruandese, viene imprigionata a causa della sua etnia dopo lo scoppio della seconda guerra che sconvolge il Paese africano. Una volta libera, la donna fugge in Belgio, ma Marie la raggiunge solamente due anni più tardi, mentre il padre rimane in Congo. La famiglia, quindi, si riunisce in Rwanda nel 2005 per poi ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi èand the, la cantante che stasera, giovedì 4 marzo, duetta conaldinel corso della terza puntata della kermesse musicale? Si tratta di una cantautrice e modella della Rapubblica Democratica del Congo, naturalizzata belga. Pseudonimo di Marie-Pierra Kakoma,and thenasce a Lubumbashi, in Congo, il 27 maggio del 1996. Terza di quattro figli, alla sola età di due anni, la madre di Marie, ruandese, viene imprigionata a causa della sua etnia dopo lo scoppio della seconda guerra che sconvolge il Paese africano. Una volta libera, la donna fugge in Belgio, ma Marie la raggiunge solamente due anni più tardi, mentre il padre rimane in Congo. La famiglia, quindi, si riunisce in Rwanda nel 2005 per poi ...

rtl1025 : #Sanremo2021 @Gaia_Gozzi e @lousandtheyakz canteranno Tenco nella serata dedicata alle cover?? 'Lous canterà anche… - myvioletheartt : Comunque #Gaia sta copiando di brutto #MaraSattei e penso che ormai sia palese agli occhi di tutti. Ora addirittura… - luigi85ferrara : @sanremohistory @beamessina Ecco le cover che ascolteremo stasera nella terza puntata: Francesco Renga - Una ragion… - _PuntoZip_ : GAIA questa sera porterà sul palco dell’Ariston “MI SONO INNAMORATO DI TE” – Special Guest LOUS AND THE YAKUZA - CeccarelliL_ : GAIA questa sera porterà sul palco dell’Ariston “MI SONO INNAMORATO DI TE” – Special Guest LOUS AND THE YAKUZA -