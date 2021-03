Lotta | Ranking Series Ostia 2021 | quinto posto nel day-1 per Svaicari e Fidelbo Subito eliminati gli altri italiani della greco-romana

(Di giovedì 4 marzo 2021) Prima giornata di gara che va in archivio senza acuti in casa Italia al PalaPellicone di, sedeprima tappa stagionale delledi. Quest’oggi il programmacompetizione si è aperto con le prime categorie, mentre domani cominceranno a combattere anche le ragazze con le prime quattro categorie di peso. Ricordiamo che la selezione tricolore è priva deitori convocati per il prossimo torneo europeo di qualificazione olimpica, previsto a Budapest dal 18 al 21 marzo. Bilancio complessivamente negativo per i colori azzurri in questo day-1, con due quinti posti arrivati tramite ripescaggio e quattro eliminazioni al primo turno. Luca ...

sportface2016 : #Lotta, #RankingSeries2021: si parte da Ostia al PalaPellicone per il secondo anno consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Ranking

OA Sport

... ilstilato da Newsweek e Statista Inc. che identifica i 200 migliori ospedali del mondo. ... A loro va un grande ringraziamento per lo sforzo che ancora stanno facendo nellaalla pandemia ...Rispetto alle big non fa parte di un gruppo militare, da semprecon gli infortuni alle ... Poi in pedana devo cercare di raggiungere il 6,82 o entrare tra le prime 32 delper andare a ...Prima giornata di gara che va in archivio senza acuti in casa Italia al PalaPellicone di Ostia, sede della prima tappa stagionale delle Ranking Series 2021 di lotta. Quest'oggi il programma della comp ...Per il secondo anno consecutivo c’è anche l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra i World’s Best Hospitals, il ranking stilato da Newsweek e Statista Inc. che identifica i 200 migliori ospedali ...