L'ospedale di Bergamo tra i migliori 200 al mondo secondo Newsweek (Di giovedì 4 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivo c'è anche L'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra i World's Best Hospitals, il ranking stilato da Newsweek e Statista Inc. che identifica i 200 migliori ospedali del mondo. Sono stati considerati gli ospedali di 25 Paesi (Usa, Germania, Giappone, Corea del Sud, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Brasile, Canada, India, Australia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Tailandia, Svizzera, Svezia, Belgio, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Israele e Singapore), selezionati principalmente in base al tenore e aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero di ospedali e alla disponibilità di dati. La classifica è stilata in base a 3 fattori: il parere di esperti (medici, direttori di ospedali, professionisti sanitari che hanno ...

