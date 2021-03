Lorella Cuccarini “smaschera” Maria Teresa Ruta dopo il GF Vip: chi sta mentendo? (Di giovedì 4 marzo 2021) Lorella Cuccarini risponde a Maria Teresa Ruta. Proprio la giornalista, quando si trovava dentro la Casa del Grande Fratello Vip, aveva attaccato la collega in più di una occasione. In queste ore, quindi, la prof di danza di Amici ha voluto replicare. Lorella Cuccarini risponde a Maria Teresa Ruta dopo il GF Vip Se ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 marzo 2021)risponde a. Proprio la giornalista, quando si trovava dentro la Casa del Grande Fratello Vip, aveva attaccato la collega in più di una occasione. In queste ore, quindi, la prof di danza di Amici ha voluto replicare.risponde ail GF Vip Se ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

NicoBobo2 : RT @MTR29971489: Futuri ospiti da BDU contro Mtr? ecco a voi LORELLA CUCCARINI, che ieri 'io non ho salutato la Ruta dietro le quinte perch… - blogtivvu : Lorella Cuccarini “smaschera” Maria Teresa Ruta dopo il #GFVip: chi sta mentendo? - MTR29971489 : Futuri ospiti da BDU contro Mtr? ecco a voi LORELLA CUCCARINI, che ieri 'io non ho salutato la Ruta dietro le quint… - GiuseppeporroIt : Lorella Cuccarini ferita dalle inaspettate e dure parole di Maria Teresa Ruta nei suoi confronti: ecco cosa è succe… - matteomancini83 : RT @MauryKostanzo: ?? PORTATE I SALI AI GIORNALISTI ?? Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente #ascoltitv per Vita in diretta c… -