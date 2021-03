Lorella Cuccarini e la risposta a Maria Teresa Ruta. Le parole inaspettate (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è da poco conclusa l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, lo show condotto da Alfonso Signorini ha registrato per questa edizione un numero davvero impressionante di telespettatori che si sono appassionati e interessati alle vicende dei vip presenti nella casa di Cinecittà. Tuttavia una volta terminato lo spettacolo i vipponi sono tornati a casa e ad oggi stanno facendo i conti con la realtà dopo 5 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante il lungo periodo all’interno del programma sono tantissimi anche gli spettatori che continuano a seguire le vicende dei vip dopo la fine dello show di Signorini. View this post on Instagram A post shared by Lorella Cuccarini (@lCuccarini) E tra i tanti protagonisti che maggiormente hanno fatto parlare di sé ricordiamo sicuramente ... Leggi su virali.video (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è da poco conclusa l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, lo show condotto da Alfonso Signorini ha registrato per questa edizione un numero davvero impressionante di telespettatori che si sono appassionati e interessati alle vicende dei vip presenti nella casa di Cinecittà. Tuttavia una volta terminato lo spettacolo i vipponi sono tornati a casa e ad oggi stanno facendo i conti con la realtà dopo 5 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante il lungo periodo all’interno del programma sono tantissimi anche gli spettatori che continuano a seguire le vicende dei vip dopo la fine dello show di Signorini. View this post on Instagram A post shared by(@l) E tra i tanti protagonisti che maggiormente hanno fatto parlare di sé ricordiamo sicuramente ...

BABYM582 : RT @homersuldivano: @Miriam21164588 @alfosignorini @GrandeFratello @guenda_ggoria Una donna più che dice in pubblico di non voler incontrar… - ricordosospeso : RT @vivonelkaos: Amadeus che interrompe e fa rifare Nesli e Fasma per problemi tecnici sei il mio Pippo Baudo che fa rifare Un altro amore… - larvotto : @falcon82 Era successo anche a Lorella Cuccarini - vivonelkaos : Amadeus che interrompe e fa rifare Nesli e Fasma per problemi tecnici sei il mio Pippo Baudo che fa rifare Un altro… - infoitcultura : Lorella Cuccarini delusa da Maria Teresa Ruta: “Dice falsità” -