Lombardia, zona arancione scuro dalla mezzanotte di oggi. Cosa cambia? (Di giovedì 4 marzo 2021) La Lombardia a partire dalla mezzanotte di oggi, 4 marzo, fino al 14 marzo sarà classificata come zona "arancione rafforzato". Cosa cambia? A partire dalla mezzanotte di oggi, 4 marzo, tutta la Lombardia entrerà a far parte della zona "arancione rafforzato";in questa zona è consentito spostarsi all'interno del proprio comune di residenza dalle ore 5 alle 22, ma non è consentito spostarsi al di fuori di esso, tranne che per motivi di lavoro, urgenza, salute, che dovranno essere giustificati nell'autocertificazione. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sta studiando nuove chiusure per evitare la ...

ilpost : La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - SkyTG24 : Covid Lombardia, ipotesi zona rossa da lunedì 8 marzo - Corriere : Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa» - albemilano : RT @ilpost: Da venerdì tutta la Lombardia sarà in zona arancione “rafforzata” - sulynnie : lombardia zona arancione scuro ?? stronzi del cazzo che non ve ne frega un’emerita minchia dei comuni mortali ???? -