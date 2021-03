Lombardia zona arancione rafforzata da oggi a mezzanotte (Di giovedì 4 marzo 2021) La Lombardia sarà in zona arancione rafforzata dalla mezzanotte di oggi e quindi da domani chiuderanno le scuole. E’ in arrivo un’ordinanza e un comunicato del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, secondo quanto si apprende da più fonti regionali. “La situazione è grave”, spiega una fonte della giunta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Lasarà indalladie quindi da domani chiuderanno le scuole. E’ in arrivo un’ordinanza e un comunicato del presidente della Regione, Attilio Fontana, secondo quanto si apprende da più fonti regionali. “La situazione è grave”, spiega una fonte della giunta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

