Lombardia zona arancione rafforzata: cosa si può fare, regole e divieti

Lombardia zona arancione rafforzata con scuola chiusa. Vietate visite ad amici e parenti, no agli spostamenti nelle seconde case. Sono alcune delle regole e delle misure stabilite dall'ordinanza con cui il governatore Attilio Fontana vara la stretta fino al 14 marzo. Una serie di divieti e di provvedimenti per arginare la diffusione del coronavirus e contrastare le varianti del covid. L'ordinanza prevede al primo punto la "sospensione della didattica in presenza" in tutte le scuole, dagli asili -esclusi i nidi- alle elementari, fino alle superiori. L'eccezione può essere rappresentata dalle attività di laboratorio e dagli istituti chiamati a garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nell'atto, particolare attenzione agli ...

