Lombardia verso l'arancione scuro da mezzanotte di giovedì al 14 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Per l'ufficialità bisogna attendere l'ordinanza del governatore Attilio Fontana, ma la Lombardia dovrebbe passare da stasera in zona "arancione scuro". Per essere precisi dalla mezzanotte di oggi fino al 14 marzo. Significa che tutti gli istituti scolastici, eccetto i nidi, saranno chiusi. L'ordinanza ingloberà le precedenti e, tra le altre cose, dovrebbe prevedere l'accesso limitato nelle attività commerciali (un solo componente per famiglia), il divieto di utilizzare le aree giochi all'interno dei parchi e il divieto di recarsi nelle seconde case. Una decisione – secondo le indiscrezioni – presa per la sempre più rapida diffusione delle varianti del Covid sul territorio lombardo. L'articolo BergamoNews.

