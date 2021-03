Lombardia in zona arancione scuro dalla mezzanotte di oggi al 14 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) L’intera regione Lombardia dalla mezzanotte di giovedì va in zona arancione scuro: in arrivo l’ordinaza di Fontana Leggi su corriere (Di giovedì 4 marzo 2021) L’intera regionedi giovedì va in: in arrivo l’ordinaza di Fontana

ilpost : La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - SkyTG24 : Covid Lombardia, ipotesi zona rossa da lunedì 8 marzo - Corriere : Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa» - MariusNux : RT @ilpost: La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - IsabellaMerlo : RT @ChiaraBaldi86: Pare che la #Lombardia dalla mezzanotte di oggi fino al 14/3 diventi «zona arancione rinforzato», quindi con le scuole c… -