Lombardia in zona arancione scuro dalla mezzanotte di oggi al 14 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) L'intera regione Lombardia dalla mezzanotte di giovedì va in zona arancione scuro: l'ordinanza di Fontana

ilpost : La Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla - fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - pietroraffa : La #Lombardia è stata una settimana in più in zona gialla. Motivo? La scarsa qualità dei dati inviati dal gover… - FioreFerdi1 : Ancora una volta la Lega si dimostra incapace di proteggere gli abitanti della Lombardia.Grazie Salvini!!! Coronav… - infoitinterno : Zona rossa e zona arancione in Italia, Lombardia verso il lockdown. Il Lazio può restare giallo -